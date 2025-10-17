В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 

93

В Самаре открыли обновленный двор домов № 12 по улице Корабельной и № 29 по улице Печерской, благоустроенный по программе «Народный бюджет Самарской области». По инициативе жителей здесь обустроили детскую игровую и спортивную площадки с тренажерами и теннисными столами, оборудовали зоны отдыха и парковочные карманы, высадили более 20 лип, живую изгородь из кустов и 4-метровую ель. В целом благоустройство дворов по «Народному бюджету» в Самаре выполнено на 85%.

Как отметили активные жители домов по ул. Печерской и Корабельной, благоустройство планируется продолжить и в следующем году. Для этого они подготовили заявку на участие в программе «Народный бюджет Самарской области» с новым проектом «Единство детства», предполагающим дальнейшее обустройство детской игровой площадки по улице Корабельной, 12.

Всего в Октябрьском районе в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» преображаются 6 дворов. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда завершены на улице Подшипниковой, 15, а на улице Осипенко, 18 и на Пятой просеке, 137 и 139 осталось высадить зеленые насаждения. Во дворах по проспекту Карла Маркса, 241 и Мичурина, 72 и 74 подрядным организациям предстоит установить оборудование, уложить резиновое покрытие.

В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий по программе «Народный бюджет Самарской области» завершено в Промышленном районе. В Кировском районе завершено благоустройство также на 10 территориях, готовность ещё 2 объектов по улицам Алма-Атинской, 144, 146 и Георгия Димитрова, 14 превышает 95%. В Железнодорожном районе завершено благоустройство двух дворов по улицам Авроры, 68, Киевской, 10 и проспекту Карла Маркса, 122.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары