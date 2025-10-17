Я нашел ошибку
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 

17 октября 2025 14:54
93
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.

В Самаре открыли обновленный двор домов № 12 по улице Корабельной и № 29 по улице Печерской, благоустроенный по программе «Народный бюджет Самарской области». По инициативе жителей здесь обустроили детскую игровую и спортивную площадки с тренажерами и теннисными столами, оборудовали зоны отдыха и парковочные карманы, высадили более 20 лип, живую изгородь из кустов и 4-метровую ель. В целом благоустройство дворов по «Народному бюджету» в Самаре выполнено на 85%.

Как отметили активные жители домов по ул. Печерской и Корабельной, благоустройство планируется продолжить и в следующем году. Для этого они подготовили заявку на участие в программе «Народный бюджет Самарской области» с новым проектом «Единство детства», предполагающим дальнейшее обустройство детской игровой площадки по улице Корабельной, 12.

Всего в Октябрьском районе в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» преображаются 6 дворов. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда завершены на улице Подшипниковой, 15, а на улице Осипенко, 18 и на Пятой просеке, 137 и 139 осталось высадить зеленые насаждения.  Во дворах по проспекту Карла Маркса, 241 и Мичурина, 72 и 74 подрядным организациям предстоит установить оборудование, уложить резиновое покрытие.

В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий по программе «Народный бюджет Самарской области» завершено в Промышленном районе. В Кировском районе завершено благоустройство также на 10 территориях, готовность ещё 2 объектов по улицам Алма-Атинской, 144, 146 и Георгия Димитрова, 14 превышает 95%. В Железнодорожном районе завершено благоустройство двух дворов по улицам Авроры, 68, Киевской, 10 и проспекту Карла Маркса, 122.

В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

Теги: Самара

4
21
111

СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
Весь список