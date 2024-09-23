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В Самаре по дополнительным контрактам продолжают приводить в порядок тротуары и проезжие части дорог

23 сентября 2024 22:22
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Организации процесса ремонта, в том числе графикам работ, уделяется повышенное внимание. Простоя сил, технических средств не допущено.

В Самаре в активной фазе – работы на улично-дорожной сети, которые производятся благодаря дополнительным средствам, выделенным по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Так, на улице Мичурина приводят в порядок тротуары. Ремонт организован от улицы Ерошевского до проспекта Масленикова. Пешеходная зона ведет к гимназии и детскому саду. Каждый день здесь ходят дети и их родители, поэтому объект включили в перечень обновляемых этой осенью. К сегодняшнему дню готовность составляет уже 95%.

Согласно условиям муниципального контракта, заключенного Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары, до конца октября этот подрядчик должен отремонтировать в городе 48 объектов. 

Подрядная организация усилила работы. Это особенно важно сейчас, когда держится благоприятная погода – сухая и вполне теплая. Соответствующее поручение о наращивании темпов было дано профильным департаментом, чтобы специалисты справились с масштабными задачами в сжатый срок – до конца дорожно-строительного сезона.

В настоящее время подрядчик трудится на 24 участках. При этом 3 уже отремонтированы. Среди них тротуар по улице Зеленой – в границах улиц Бакинской и Медицинской, локация в районе остановки общественного транспорта на улице Стара-Загора, 110а и тротуар на улице Советской Армии – напротив Самарского государственного экономического университета и далее в направлении проспекта Карла Маркса. Второй участок по улице Советской Армии, который пролегает вдоль телецентра (от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой), находится в работе.

Помимо этого, с учетом обращений жителей заасфальтировали площадку для парковки автомобилей возле одного из многоквартирных домов по улице Партизанской.

Дополнительное финансирование направлено и на ремонт автодорог – их приводят в нормативное состояние по всей ширине проезжей части. На эту осень запланированы работы на 22 улицах. Предусмотрено несколько муниципальных контрактов.

Так, по первому заключенному контракту в зоне ответственности подрядной организации – 10 участков улично-дорожной сети, и совокупно ремонт выполнен на 30%: к началу текущей недели 4 объекта охвачены работами, 1 участок готов.

Сначала специалисты срезают изношенный верхний слой покрытия. За смену удаляют до 6 000 кв. м старого дорожного полотна. В целом к этой неделе на объектах отфрезеровали 81 200 «квадратов». Кроме того, ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемники, с поднятием их на проектные высотные отметки – несколько десятков штук готово. Далее территории подготавливают к укладке высокопрочного асфальтобетона – применяют ту же марку, которую использовали при ремонте автодорог в рамках реализации профильного нацпроекта. Новый верхний слой покрытия проезжей части уже устроен на 23 000 кв. м.

Планы-графики сверстаны заранее. В частности, на улице Промышленности сейчас развернулся весь спектр работ.

Ремонтируемые объекты находятся на постоянном контроле. Заказчик следит не только за соблюдением требований, касающихся применяемых материалов, технологий и качества, но и за наличием на участках достаточного количества персонала и техники. Организации процесса ремонта, в том числе графикам работ, уделяется повышенное внимание. Простоя сил, технических средств не допущено.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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