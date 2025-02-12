В Самаре планируют очистить от аварийных домов более 25 тыс. кв. м

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В 2025 году департамент управления имуществом администрации Самары запланировал снести 80 аварийных зданий в разных районах города. В настоящее время работы по демонтажу завершаются по адресу: ул. Самарская, 21А.

В настоящее время подготовлены документы на демонтаж 8 зданий в Ленинском и Кировском районах: ул. Вилоновская, 50 (литера А, А1), ул. Братьев Коростелевых, 168 (литеры Б,Б1,б), и шесть домов в районе улиц Советская, Каховская, Олимпийская.

Напомним, в 2023 г. и 2024 г. в Самаре демонтировано 117 аварийных зданий, все жители многоквартирных домов предварительно получили новое жилье или денежную компенсацию на его приобретение.