В Самаре планируют благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина

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18 января в ходе очередного рабочего объезда территорий глава Самары Иван Носков встретился с инициативной группой жителей Кировского района. Жители представили главе города проект благоустройства сквера, который они предлагают назвать в честь ранее живущего в районе, Героя Советского Союза, Почетному гражданина Самарской области и города Владимира Ивановича Чудайкина.



Проект благоустройства сквера площадью 1200 квадратных метров включает восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. Также в сквере будет выполнена посадка деревьев и кустарников, санитарная обрезка деревьев.



«Сквер на улице Республиканской, по моему мнению, станет знаковым для жителей и гостей города пространством и исторической достопримечательностью. Владимир Иванович Чудайкин жил буквально в соседнем доме от этой локации. Все, кто был с ним знаком, пересекая сквер, будут вспоминать об этом замечательном человеке. Примечательно, что здесь достаточно высокий трафик – рядом школа, поликлиника, стадион. Поэтому благоустроить сквер - это отличная возможность увековечить личность Владимира Ивановича, сохранить память о нем и передать будущим поколениям», - сказал Иван Носков.



Жители подали проект на участие в программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Весной станут известны итоги ее рассмотрения специальной конкурсной комиссии.



«Совместно с активными жителями района мы обратились в администрацию. Нам помогли оформить все документы, составить заявку и дизайн-проект. Будет здорово, если в Кировском районе появится ещё одно уютное ухоженное пространство, посвященное нашему известному земляку, ветерану войны. Надеемся, что члены конкурсной комиссии Самарской области поддержат нашу патриотическую инициативу и на улице Республиканской появится новый сквер», - поделилась инициатор проекта, председатель ТСЖ «Металлург» Ольга Куракина.



Фото: администрация Самары