Я нашел ошибку
Главные новости:
Администрация города Самары объявила конкурс на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории города. 
В Самаре стартовал прием заявок на конкурс социально-значимых проектов ТОС
Они посмертно были награждены Орденами Мужества и медалью «За отвагу». 
Герои специальной военной операции из Самары удостоены высших государственных наград
Планируется восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн.
В Самаре планируют благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина
Всего в исследовании примут участие 60 пациентов.
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом
Посетители поликлиник и медицинский персонал выражают благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их заботу о детях.
Сотрудники ГАИ Тольятти размещают в детских поликлиниках города информацию для родителей о необходимости соблюдения ПДД
Если промытые сети вытянуть в одну линию, то они почти дотянутся до Казани.
Специалисты «РКС-Самара» за год промыли 306 километров труб канализации
Всего в губернии работает 11 таких площадок, в каждом городском округе.
Более 140 тысяч услуг предоставили центры «Мой бизнес» предпринимателям и самозанятым в Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 22 января местами в Самарской области сохранится сильный ветер
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.96
-0.45
EUR 105.05
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре планируют благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина

21 января 2025 17:24
81
Планируется восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн.

18 января в ходе очередного рабочего объезда территорий глава Самары Иван Носков встретился с инициативной группой жителей Кировского района. Жители представили главе города проект благоустройства сквера, который они предлагают назвать в честь ранее живущего в районе, Героя Советского Союза, Почетному гражданина Самарской области и города Владимира Ивановича Чудайкина.

Проект благоустройства сквера площадью 1200 квадратных метров включает восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. Также в сквере будет выполнена посадка деревьев и кустарников, санитарная обрезка деревьев.

«Сквер на улице Республиканской, по моему мнению, станет знаковым для жителей и гостей города пространством и исторической достопримечательностью. Владимир Иванович Чудайкин жил буквально в соседнем доме от этой локации. Все, кто был с ним знаком, пересекая сквер, будут вспоминать об этом замечательном человеке. Примечательно, что здесь достаточно высокий трафик – рядом школа, поликлиника, стадион. Поэтому благоустроить сквер - это отличная возможность увековечить личность Владимира Ивановича, сохранить память о нем и передать будущим поколениям», - сказал Иван Носков.

Жители подали проект на участие в программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области». Весной станут известны итоги ее рассмотрения специальной конкурсной комиссии. 

«Совместно с активными жителями района мы обратились в администрацию. Нам помогли оформить все документы, составить заявку и дизайн-проект. Будет здорово, если в Кировском районе появится ещё одно уютное ухоженное пространство, посвященное нашему известному  земляку, ветерану войны. Надеемся, что члены конкурсной комиссии Самарской области поддержат нашу патриотическую инициативу и на улице Республиканской появится новый сквер», - поделилась инициатор проекта, председатель ТСЖ «Металлург» Ольга Куракина.
 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если промытые сети вытянуть в одну линию, то они почти дотянутся до Казани.
21 января 2025, 16:54
Специалисты «РКС-Самара» за год промыли 306 километров труб канализации
Если промытые сети вытянуть в одну линию, то они почти дотянутся до Казани. ЖКХ
147
Будьте внимательны и осторожны!
21 января 2025, 16:35
Ночью 22 января местами в Самарской области сохранится сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны!  Экология
105
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.
21 января 2025, 15:51
Минувшей ночью на улице Бакинской в Самаре горела квартира на 12 этаже многоквартирного дома
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. Общество
178

В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
218
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
303
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
326
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
226
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
245
Весь список