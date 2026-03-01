Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Эту информацию подтвердило государственное телевидение исламской республики.

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале гостелевидения. Подробности пока не приводятся, пишет ТАСС.

Гибель Хаменеи в ночь на 1 марта подтвердили несколько иранских проправительственных агентств — Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. Аятолла погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране рано утром в субботу, 28 февраля.

На фоне смерти верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи в республике начались митинги. Кадры митингов публикуют иранские агентства, пишет РБК.