До 8 тысяч россиян не могут вернуться домой из-за конфликта на Ближнем Востоке
Женщина пострадала в крупном ДТП с 4 авто на М-5 в Самарской области
У пьяных водителей смогут отбирать машины
Самарцы переходят на аренду: спрос на уборочную технику вырос на 74%
Самара выходит на зимние горки: продажи ледянок выросли на 75%, саней — на 48%
В Самарской области иностранец пытался откупиться от полиции
В Самарской области нашли пропавшего мальчика
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Хаменеи

175
Гостелевидение Ирана подтвердило гибель Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Эту информацию подтвердило государственное телевидение исламской республики.

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале гостелевидения. Подробности пока не приводятся, пишет ТАСС.

Гибель Хаменеи в ночь на 1 марта подтвердили несколько иранских проправительственных агентств — Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars.  Аятолла погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране рано утром в субботу, 28 февраля.

На фоне смерти верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи в республике начались митинги. Кадры митингов публикуют иранские агентства, пишет РБК. 

В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
