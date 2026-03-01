«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Дубай, Абу-Даби и обратно на 1 марта в связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 1 марта сообщила пресс-служба перевозчика.

«Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пресс-служба дополнила, что «Аэрофлот» разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров отменных рейсов. Остальные разместились самостоятельно, пишут "Известия".