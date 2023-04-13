В Самаре отремонтировали водосток и убрали паутину после вмешательства судебных приставов

134

Судебные приставы г. Самары добились, чтобы управляющая компания осуществила уборку в подъезде и ремонт водосточных труб.

Житель многоквартирного дома в областной столице обратился в суд с исковым заявлением в отношении управляющей компании. Дело в том, что в подъезде давно не производилась уборка мест общего пользования, окна были загрязнены, со стен, потолка и труб свисала паутина. Также требовался ремонт водосточных труб, из-за нарушения которых во время дождя вода затекала в швы кирпичной кладки и разрушала стены.

Суд заявление мужчины удовлетворил и обязал произвести в подъезде уборку, а также ремонт водосточных труб. Исполнительный лист поступил на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель проинформировал должника о необходимости исполнения решения суда и последствиях его неисполнения. Однако ремонт труб и уборка произведены не были. В результате судебный пристав-исполнитель вынес в отношении управляющей компании постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате принятых мер управляющая компания произвела ремонт водосточных труб, а также уборку пыли и паутины с окон, труб, стен и потолка. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением