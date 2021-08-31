В Самаре особое внимание уделено перекладке теплосетей возле образовательных учреждений

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Так, бригады приступили к засыпке грунта и восстановлению благоустройства у школ №№ 10 и 148.

Аналогичные работы проводятся у детского сада за пересечением улиц Ново-Садовой и Первомайской. На этом объекте гидроизоляция конструкций закончена. После ремонта подземных коммуникаций траншею «закрывают», песок проливают – это способствует дополнительному уплотнению слоев. В дальнейшем будет уложен новый асфальтобетон.

Возле детского сада в районе улиц Печерской и Авроры необходимо восстановить несколько секций забора.

"Сегодня к исходу дня, решится вопрос с территориями школ №№ 10 и 148. По детскому садику, который на Первомайской внутри двора, решение будет завтра. В районе школы №122 три пролёта забора будут восстановлены сегодня" - обозначил Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Фото: администрация Самары