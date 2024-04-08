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В Самаре оранжереи «Спецремстройзеленхоза» готовят рассаду к высаде в клумбы

8 апреля 2024 17:47
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Планируется, что в 2024 году 38,7 тысячи кв. м городских объектов будут задекорированы цветами.

Оранжереи муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» уже источают ароматы цветущих однолетних растений – рассаду подготавливают к дальнейшей высадке в открытый грунт (в клумбы), для вертикального и мобильного озеленения, чтобы в теплом сезоне украсить территории города и региональная столица предстала во всем своем цвете.

Цветочное и ландшафтное оформление городской среды – одна из основных целей муниципальной программы «Цветущий город». Стоит отметить, что с 2016 года, когда началась реализация данной программы, общая площадь локаций, на которых высажены декоративные культуры, увеличилась почти в 2 раза. Так, планируется, что в 2024 году 38,7 тысячи кв. м городских объектов будут задекорированы цветами.

Больший объем цветочных растений составляют те сорта и виды, которые радуют горожан из года в год. Это обусловлено тем, что в процессе многолетних наблюдений определены растения, которые хорошо зарекомендовали себя для городского озеленения – они быстро приживаются, выносливы в условиях нашего климата, в том числе способны выдерживать яркое солнце, жар асфальта, исходящего летом от дорог, загазованность. Среди них сальвия, бегония, петуния, тагетес (бархатцы) и другие растения, включая ампельные, которые особенно красиво струятся по чашам вертикальных конструкций.

Вместе с тем специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» от сезона к сезону готовы удивлять даже взыскательных горожан. Мастера растениеводства высаживают цветочные новинки самых разных сортов и видов, замысловатых форм и оттенков.

Агрономы всегда придерживаются агротехнических сроков высадки, учитывают погодный фактор. Обычно высаживать начинают в конце апреля – первой декаде мая. Основные работы продолжаются до конца июня.

В теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» подготовка идет непрерывно.

Теперь специалисты заботятся о том, чтобы растения последовательно, своевременно набирали бутоны – как раз к высадке в открытый грунт. Это минимизирует вероятность слишком быстрого отцветания.

После высадки цветов на городских территориях будет обеспечен грамотный уход: регулярный полив, рыхление, прополка. Помимо этого, в цветниках по мере необходимости предусмотрено удаление отцветших цветоносов.

Декорирование заранее планируется. Периодически клумбы будут обновлять – при необходимости подсаживать новые растения, для чего и существует их страховой запас. При этом допускается полное изменение внешнего вида клумбы за счет высадки других сортов и видов растений.

В любом случае однолетние растения стараются переносить в открытый грунт не только с цветоносами, но и «родным» земляным комом. Это повышает вероятность приживаемости, а цветник сразу же радует глаз.

И все же традиционно первыми вестниками цветущей весны будут тюльпаны – они подоспеют к майским праздникам. Как правило, луковицы «заселяют» в открытый грунт в сентябре-октябре. Осенью 2024 года такие работы также запланированы. Напомним, что в 2023 году тюльпаны взрастили на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

До конца мая на самарскую набережную вернутся и теплолюбивые пальмы в вазонах. Впрочем, возможно, это произойдет и раньше, если погодные условия будут благоприятными.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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