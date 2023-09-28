В Самаре определят дороги для предстоящего ремонта

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Как и в предыдущие годы, руководство мэрии Самары нацелило профильный городской департамент заблаговременно сформировать перечень объектов, которые в следующем году планируются к ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Пока имеется предварительный список из 21 объекта.

«Намерены ремонтировать дороги и большими «картами» – свыше 100 погонных метров, и комплексно. В частности, могут сохранить свои позиции в плане на комплексное обновление, то есть вместе с тротуарами, следующие объекты: улица Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Победы, улица Чернореченская между улицами Владимирской и Спортивной – можно будет комфортно доехать до молодежного театра, который откроется после реконструкции здания бывшего кинотеатра «Россия», а также комплексный ремонт намерены произвести на улице Куйбышева, на участке от улицы Венцека до улицы Вилоновской. Прежде всего, в данном случае встает вопрос целесообразности ремонта. Мы не тратим деньги впустую. Например, на улице Куйбышева световое оснащение не нуждается в приведении в порядок. А на участках, где в этом году шла перекладка теплотрассы, проезжая часть и тротуары и так в полном объеме подлежат восстановлению – это требование к подрядчику, который ремонтирует и модернизирует теплосети. Таким образом, логично было бы в дальнейшем взять в работу другой участок, на котором нужно заменить плиточное покрытие тротуаров, верхний слой проезжей части, поскольку на ней зафиксирована колейность», – сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

Отметим, что проект-план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям. Это необходимо, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных сетей, обозначить задачи на перспективу. В следующем году до устройства нового покрытия проезжей части на объектах улично-дорожной сети при необходимости приведут в порядок и трубы. Такой подход реализуется в Самаре на протяжении уже 5 лет.

«Важно, чтобы перечень участков, которые отремонтируют в следующем году, формировался, исходя не только из текущего состояния объектов, интенсивности движения, наличия маршрутов общественного транспорта и предписаний Прокуратуры и других надзорных органов. В приоритете должен оставаться учет обращений жителей и мнений представителей общественных организаций. Постоянный общественный контроль – действительно, одна из отличительных особенностей дорожных ремонтных кампаний в Самаре. Хочется, чтобы власти следовали этому принципу и далее, а общественный контроль не ослабевал ни на этапе формирования списка дорог, нуждающихся в ремонте, ни в процессе непосредственно производства работ, ни в ходе их последующей приемки», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Уже в этом году будут объявлены торги, чтобы подрядчики были определены задолго до старта следующего дорожно-строительного сезона.

«С ними профильный департамент заключит муниципальные контракты. По этому алгоритму мы работали все предыдущие годы. Эта практика сказывается положительно, прежде всего, на своевременном старте работ в новом дорожно-строительном сезоне. Будучи полностью подготовленными, имея все ресурсы – технику, оснащение, обученный персонал, а также заручившись возможностями в части производства качественных заводских асфальтобетонных смесей, подрядные организации смогут оперативно приступить к ремонту. Он начнется весной, при установлении положительных среднесуточных температур наружного воздуха», – добавил Сергей Панфёров.

В последние годы в соответствии с контрактацией сроки окончания работ более сжатые. В частности, ремонт проезжих частей дорог местного значения методом больших «карт» завершается до конца летнего периода, после чего продолжается приемка. К оплате принимаются только качественные работы и в тех объемах, которые были заявлены контрактными условиями. При этом в случае возникновения дефектов гарантийного характера подрядчики должны исправлять недочеты исключительно за свой счет и в сроки, отведенные на исполнение гарантийных обязательств.

Многое зависит и от применяемых материалов, и от эксплуатационного назначения того или иного элемента дороги. Так, гарантия на ремонт покрытия смесью последнего поколения ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем составляет 5 лет. На покрытие из смеси А16ВН и других, предназначенных для ремонта дорожного полотна с облегченными условиями эксплуатации, – 2 года. Для искусственных дорожных неровностей предусмотрена гарантия также в течение 2 лет. Тротуары подлежат восстановлению по гарантии в течение 5 лет.