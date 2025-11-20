В Самаре определен перечень приоритетных дорог и тротуаров для ремонта в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре определен перечень приоритетных дорог и тротуаров для ремонта в 2026 году

20 ноября 2025 16:33
Всего в перечень включены 48 объектов протяженностью более 35,5 км.

В Самаре определен перечень приоритетных дорог и тротуаров для ремонта в 2026 году. Всего в перечень включены 48 объектов протяженностью более 35,5 км, из них 29 объектов протяженностью 24,6 км – по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В целом на дорожную кампанию в Самаре из бюджетов разных уровней планируется направить более 1,4 млрд рублей.

«Дорожная кампания в Самаре синхронизирована с планами ремонта водопроводных и канализационных сетей, тепловых магистралей и других инженерных коммуникаций. Это позволит исключить вероятность вскрытий свежего асфальта или плитки. План ремонта дорог не окончательный, будем его дополнять с учетом обращений жителей, результатов лабораторной диагностики существующих покрытий и заключений надзорных органов. У потенциальных подрядчиков достаточно времени на подготовку техники, материалов и бригад, чтобы без промедления приступить к ремонту с началом благоприятной погоды весной», – сказал глава города Самары Иван Носков. 

Среди самых протяженных объектов, которые в 2026 году планируется отремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», следующие: улица Свободы – 2,6 км в границах улиц Дыбенко и проспекта Кирова; улица Бакинская – 2,1 км от улицы Грозненской до Пугачевского тракта; улица Мирная – 1,8 км в границах улиц Майской и Спартаковской; улица XXII Партсъезда – 1,8 км от улицы Ставропольской до улицы Гагарина. Еще один объект – улицу Ново-Охтинскую протяженностью 2,6 км – предстоит отремонтировать за счет городского бюджета. Всего в следующем году планируется привести в порядок за счёт городского бюджета не менее 19 объектов. 

Также в перечень работ по нацпроекту вошли улица Часовая, вблизи которой в текущем году по программе «Народный бюджет Самарской области» проходит реконструкция Часового сквера, улица Лукачева, Северо-Восточная магистраль, ведущая к самарской набережной, участки улиц Металлистов, Пугачевской, Кромской, Юбилейной, Теннисной, Строителей, Корабельной, Ново-Вокзальный тупик и др. 

Кроме того, в 2026 году стартует второй этап капитального ремонта улицы Дачной на участке между улицами Чернореченской и Пензенской. Сейчас на объекте выполнены строительно-монтажные работы на инженерных сетях, в том числе проложено 300 м ливневой канализации, а в следующем пройдут основные работы – устройство 4,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тысяч квадратных метров тротуаров и 4 тысяч квадратных метров газонов.

