В Самаре обсудили подготовку к Новому году и Рождеству

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В понедельник, 11 декабря, в Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили подготовку к Новому году и Рождеству.

Так, по традиции, на площади Куйбышева будет оформлен новогодний комплекс. Здесь появятся семь елок с медиагирляндами, входные зоны с медиамодулями, различные световые конструкции, аттракцион «Деревянная горка», арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», два катка.

Кроме того, на площади будет установлен мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат видеопоздравления для жителей Самары от городов, расположенных во всех одиннадцатичасовых поясах России, и артистов самарских брендовых творческих проектов («Душа баяна», «Грушинский фестиваль», фестиваль Дмитрия Шостаковича, фестиваль «На сопках Маньчжурии» и др.).

«Возобновляется после четырехлетнего перерыва работа Усадьбы самарского Деда Мороза. Традиционно она украшена елями и арт-объектами «Медвежонок Умка», «Избушка Бабы Яги», «Чудо-печка и Емеля», «Изба Деда Мороза», - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова. - Новогодние интерактивные программы по мотивам русских народных сказок будут проводить аниматоры - «снеговики» и костюмированные сказочные персонажи».

Также на главной городской площади будут работать объекты потребительского рынка, два павильона проката и заточки коньков. Планируется работа площадки для активного досуга «Зимние забавы» и двух ледовых катков.

«Рядом с входной зоной, где, как правило, формируются группы для посещения Усадьбы Деда Мороза, мы поставим еще точку питания», - добавила Татьяна Шестопалова.

В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с 22.00 до 3.00, дежурство сотрудников частного охранного предприятия.

В период новогодних каникул со 2 по 8 января 2024 года на площади Куйбышева планируется организовать физкультурно-развлекательную зону «Зимние забавы», которая включает в себя различные активности: ледовые площадки для массового катания, площадка для игры в городки «Городок», площадка «Лазертаг», площадка для игры в кёрлинг, cнежковый тир, гигантские шахматы, тир тэг регби, биатлон тир, футбольный бильярд, фотозона и др.

В учреждениях сферы культуры пройдет более 750 праздничных мероприятия. Будут организованы новогодние представления для детей семей участников СВО, праздничные программы для ветеранов, театрализованные представления и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Департаментом образования Администрации Самары организованы и проведены конкурсы на лучший новогодний рисунок и новогоднюю игрушку «Самара. Дети. Новый год!», конкурс сочинений. С 18 декабря во всех образовательных учреждениях пройдут новогодние утренники и праздники.

В Самарском театре оперы и балета для детей будет проведена «Главная елка городского округа Самара». В рамках праздника детей ждут веселые игры и забавы, экскурсия по театру, показ спектакля «Щелкунчик». По окончании праздника всем участникам будут вручены сладкие подарки.

«4 декабря стартовала благотворительная акция «Елка желаний». За неделю уже сняли 223 открытки. Всего по городу 13 «Ёлок желаний». У нас в Департаменте на ул. Куйбышева, 44 - для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - напомнила заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

Комплекс новогодних мероприятий Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки включает театрализованные представления, экскурсионные программы, поздравление на дому отдельных категорий граждан с вручением подарков. В преддверии Нового года МАУ «Волжанка» примет группу гостей из города – побратима Снежное Донецкой Народной Республики.

Традиционно в предновогодние праздники и дни зимних каникул Департамент физической культуры и спорта совместно с подведомственными учреждениями, спортивными федерациями и Администрациями внутригородских районов проводит физкультурно-спортивные мероприятия для жителей и гостей нашего города.

На территориях внутригородских районов в период новогодних каникул тренерами по месту жительства будут организованы более 30 физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийской физкультурной акции «Декада спорта». Это спортивные праздники, «Веселые старты», соревнования по зимнему футболу, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта.

На территории города будет организована работа 128 катков. Они появятся на территориях образовательных учреждений и во дворах, на спортивных объектах и общественных пространствах (на площади Куйбышева, в парках, скверах, на набережной).

В январе стартует муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Для создания праздничного настроения продолжается украшение города иллюминацией. Новогоднее убранство приобретают предприятия и организации, улицы и аллеи, общественные пространства и дворы. Для поддержки творческой инициативы проводится конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий. Районный этап конкурс пройдет до 25 декабря. Далее победители будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии рассмотрят представленные материалы и путем открытого голосования выберут призеров по номинациям.