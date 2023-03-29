В Самаре обновят фальшфасады

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Самарские чиновники наметили план первоочередных работ по подготовке города к лету. Помимо уборки, ремонта дорог, приведения в порядок фасадов домов, остановок, фонарей и контактных сетей трамваев и троллейбусов, у мэрии есть еще заботы.

— Придать должный вид нужно также фальшфасадам, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки фальшфасадов повреждены, всё обновят. Кроме того, восстановят заборы, которые в единой стилистике устанавливались ранее — перед Чемпионатом мира по футболу. Такими работами займутся на туристических и гостевых маршрутах, — сообщили в администрации города.

Большую часть из намеченного объема работ власти хотят завершить до 15 апреля, пишет 63.ру.

Часть фальшфасадов повесили на разрушающиеся особняки в историческом центре города еще перед ЧМ-2018. Общая стоимость этих работ тогда составила 13,7 миллиона рублей.