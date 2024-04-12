В Самаре намерены благоустроить парк Мира на Маломосковской

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Благоустройство, прошедшее в 2015 году, дало повод называть эту территорию Парком Мира. Это народное название жители дали благодаря зелени и уюту этого места. Парк в 2015 году был благоустроен к Чемпионату Мира по футболу 2018 и сразу стал излюбленным местом отдыха жителей и настоящей гордостью города.

Однако после перекладки теплотрассы по всей протяженности парка в 2021 году пострадали система полива, прогулочные зоны, плитка, освещение, газоны, крупномерные деревья и кустарники.

К восстановлению благоустройства приступили только в 2023 году и не завершили его до сих пор. К тому же восстановление уничтоженной растительности не было предусмотрено из-за охранной зоны сетей.

Учитывая, что парку более 9 лет и он был значительно разрушен, было принято решение по синхронизации работ с министерством транспорта.

В 2023 году Минтрансом был заключён контракт на восстановление парка с компанией "XXI Век", создавшей этот парк для жителей города к Чемпионату мира. Однако утрата большого количества деревьев до сих пор вызывает большой общественный резонанс.

Народный фронт активно включился в выстраивание коммуникации. 11 апреля 2024 года было проведено общественное проектирование совместно с подрядчиком, Минтрансом и местными жителями. Все предложения граждан были выслушаны и достигнута договоренность о внесении их в проект.

Народный фронт добивается того, чтобы были найдены пути решения восстановления озеленения.