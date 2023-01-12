В Самаре начался снос гигантского самостроя у филармонии

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В центре Самары рабочие приступили к разбору незаконного строения на улице Фрунзе. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Площадку за филармонией оградили, пригнали технику. Здание начали разбирать с помощью экскаватора. Мусор пока прям на земле остается. Может быть, и вывезут скоро, — рассказали горожане.

Здание, о котором идет речь, располагается в Самарском районе города. В конце декабря 2022 года представители департамента градостроительства областной столицы начали искать подрядчика для сноса строения. Они выяснили, что здание возвели незаконно.

При этом самострой давно заброшен, и вместо строительной сетки на нем красовался фальшфасад. Однако внутри здание было достаточно интересным. В нем было два ряда несущих колонн, но крыша отсутствовала.