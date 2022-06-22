В Самаре начался ремонт дороги на Авроре

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В Самаре приведут в порядок одну из важнейших артерий мегаполиса. Речь идет о дороге на участке от улицы Аэродромной до улицы Промышленности в районе улицы Авроры, которая ведет на Южное шоссе, к торговым центрам, дачам и в один из жилых микрорайонов. Последний ремонт этой дороги был 10 лет назад.

— Ремонт производится большими «картами». Подрядчик методом холодного фрезерования удаляет старый слой покрытия. Старый слой срезаем на толщину 5 сантиметров и чуть больше — в локациях, где колейность выражена сильно. Работы идут круглосуточно, выполняются в основном в ночное время, — рассказали в мэрии города.

Для нового покрытия используют высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь — ЩМА-16 на полимерно-битумно вяжущем.

8360 квадратных метров изношенного дорожного полотна уже удалили. Всего специалисты должны привести в порядок более 37 тысяч квадратных метров автодороги.

При подходящей погоде обновление участка в границах улиц Аэродромной до Промышленности закончатся до конца июня.

Параллельно с ремонтом улицы Авроры в Самаре идет преображение улицы Гагарина — там рабочие хотят закончить до конца июля, пишет 63.ру.