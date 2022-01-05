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В Самаре началось благоустройство парка «Молодежный»

5 января 2022 13:41
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В Самаре началось благоустройство парка «Молодежный»

В парк «Молодежный», что находится в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской, Воронежской и проспекта Юных Пионеров, начали пригонять строительную технику. Судя по всему, в парке начался обещанный властями ремонт. Работы снял с высоты один из самарских блогеров.

— В парке «Молодежный» предстоит провести большой объем работ. Специалисты должны обновить коммуникации, ливневую канализацию, установить аттракционы для детей, обновить бассейн, — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Судя по видео, начать благоустройство решили с пересохшего пруда. Чтобы пригнать к нему технику, пришлось разобрать забор парка и оградку у самого бассейна.

Для части самарцев ремонт «Молодежного» оказался хорошей новостью — многие помнят те времена, когда в сердце парка было настоящее озеро.

О благоустройстве этой площадки заговорили еще в самом начале 2021 года. Он попал в шорт-лист из 19 объектов, которые выставили на голосование весной. Жителям Самары предложили выбрать общественные пространства, которым требуется ремонт. Но вскоре после этого МП «Парки Самары» заявило, что «Молодежный» не будут благоустраивать.

Однако в ноябре 2021 года власти самостоятельно включили парк в список из 5 площадок, которые обновят в ближайшие 2 года. Помимо «Молодежного» в перечень вошли улица Ташкентская, сквер у загса в поселке Управленческий, сквер на улице Бакинской и парк «Воронежские озера», пишет 63.ру.

Автор фото: Евгений Щёкин / YouTube.com

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