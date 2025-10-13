В Самаре начали подготовку городских клумб к зимнему сезону

170

В Самаре специалисты профильных муниципальных предприятий и подрядных организаций начали подготовку городских клумб к зимнему сезону. Работы идут на пешеходной части улицы Ленинградской, где этим летом обновили ландшафтный дизайн клумб, на набережной, в скверах и городских парках и вдоль улично-дорожной сети.



Прежде всего специалисты освобождают цветники от однолетних растений, демонтируют вертикальные цветочные конструкции, кашпо и каскады вдоль дорог и на общественных пространствах. Также цветоводы проводят обрезку многолетних кустарниковых растений – это позволит им легче переносить перепады температур, защитит от болезней и вредителей и создаст оптимальные условия для активного роста весной.



В сквере 30-летия Победы выполняется ежегодная обрезка роз – её проводят работники участка № 1 муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз».



Повышенное внимание специалисты уделят сохранению 119 тысяч луковиц тюльпанов, высадка которых завершилась на прошлой неделе в сквере Памяти и в сквере у Кирилло-Мефодиевского собора, на Аллее Трудовой Славы и других общественных пространствах.



Здоровье растений во время зимовки поддержат и внесенные удобрения. Так, почву клумб на улице Ленинградской удобрили фосфорно-калийными препаратами пролонгированного действия, которые подпитают растения до весны. Весной сюда внесут органо-минеральные удобрения с большим содержанием азота для лучшего роста растений. Полив многолетних цветов, кустарников и молодых деревьев проходит в дневное время, при температуре +5 градусов он будет прекращен.





Фото: администрация Самары