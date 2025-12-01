В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки

В Самаре состоялось открытие детской спортивной площадки, обновленной при содействии телеканала «Матч ТВ», благотворительного фонда «Спорт начинается с детей» и администрации города Самары. Площадка находится возле дома № 18 на улице Осипенко.



На территории спортивной площадки располагаются функциональные тренажеры для различных групп мышц, площадки для бадминтона, стритбола, стол для игры в шахматы и шашки. Пространство является адаптивным и предназначено как для детей, так и для людей с особенностями здоровья.



Площадка в Самаре стала четвертым совместным проектом «Матч ТВ» и фонда «Спорт начинается с детей». В этом году комплексная спортивная площадка уже была открыта во Владивостоке, а в прошлом году свои места для занятия спортом появились в Орле и Чебоксарах.

Фото: пресс-служба администрации Самары