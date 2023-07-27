в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты

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В Самаре продолжается масштабная ремонтная кампания на средства национального проекта “Безопасные качественные дороги”, который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Качеству дорожно-транспортной инфраструктуры и безопасности объектов улично-дорожной сети уделяется повышенное внимание. Одним из видов обязательных работ на участках, обновляемых по нацпроекту, является установка информационных щитов. Монтажом занимаются подрядные организации, с которыми муниципалитетом были заключены контракты на дорожный ремонт.

Напомним, что перед началом текущего сезона на 42 участках дорог местного значения были размещены щиты с желтым фоном, выполненные согласно ГОСТу. Они несут информирующую функцию. Жители могут узнать, что на том или ином участке предусмотрен ремонт по нацпроекту. Помимо улицы, указываются данные о заказчике, подрядчике, предоставляется номер телефона, по которому горожане могут обращаться при возникновении вопросов или при необходимости внести свои предложения. При этом чаще всего жителей интересуют сроки исполнения работ на том или ином объекте, чтобы заранее выбрать объездные маршруты или предусмотреть парковку личного транспорта.

В скором времени процесс обновления самарских дорог в рамках нацпроекта войдет в завершающую стадию.

«По состоянию на сегодняшний день на восьми объектах продолжаются необходимые работы, еще на одной улице ремонт запланирован в начале августа, а тридцать три участка уже с новым покрытием, которое устроено по всей ширине проезжих частей. В связи с этим поставлена задача переустановить щиты – на тех улицах, где ремонт завершен, конструкции с желтой поверхностью начали менять на белые. Они тоже забрендированы символикой нацпроекта. Стандарты брендирования определены на федеральном уровне, мы их строго соблюдаем. А требования к размещению щитов аналогичны требованиям, предъявляемым согласно ГОСТу к установке дорожных знаков», – рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

Таким образом, до горожан, прежде всего автомобилистов, доводится информация о том, что конкретная улица отремонтирована по нацпроекту, соответствует всем требованиям в части безопасности движения.

«Такой щит – своего рода знак качества. Дороги проверяются, и эти мероприятия выполняются неоднократно, в том числе организуется лабораторный контроль, – подчеркнул Сергей Панфёров. – Щиты с белой поверхностью устанавливаются в начале и в конце каждого отработанного участка. Они будут находиться на объектах до окончания срока гарантии. Так, на покрытие, обновленное с использованием смеси последнего поколения ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, гарантия действует 5 лет, а на дорогах, где используется новая смесь А16ВН, подрядчики будут исполнять гарантийные обязательства в течение 2 лет».

В частности, щиты уже заменили на участках улицы Мичурина, проспекта Масленникова, улицы Революционной и др. Эта работа продолжается силами подрядных организаций. Изготовление конструкций также входит в их компетенции.

Так, сегодня одним из объектов, который оснастили новыми щитами, стал отремонтированный в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» участок улицы Флотской в Куйбышевском внутригородском районе Самары. Подрядная организация привела в нормативное состояние более 2 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также заменила люки смотровых колодцев. Улица ведет к локации массового притяжения жителей района – скверу Речников (он преобразился в 2020 году в рамках реализации другого нацпроекта – «Жилье и городская среда»). Кроме того, здесь располагается жилой микрорайон, рядом находятся ЖЭУ, клуб “Олимп”, в котором занимаются дети, и другие важные объекты. Ремонтные работы осуществлялись под контролем специалистов и общественников.

«Эта дорога объездная, частично она идет параллельно дороге по улице Белорусской – одной из главных в поселке Сухая Самарка. До ремонта на улице Флотской были ямы, рытвины. А сейчас вполне доволен дорогой, она стала удобной в использовании», – прокомментировал житель дома № 94 по улице Белорусской Антон Асташов.

«Каждый день здесь гуляю. По-моему, ремонт дороги сделан хорошо, приятно наблюдать за тем, какие изменения тут произошли», – отметила житель дома № 98 по улице Белорусской Людмила Николаева.

С установкой новых щитов на остальных участках подрядчики должны справиться до конца августа, этот же срок обозначен и для завершения всех ремонтных работ по муниципальным контрактам.

Щиты с желтым информационным полем вывозят на специализированное хранение. Они могут быть использованы в следующем году. Специалисты заверяют, что металл долговечен, и все, что потребуется – это нанесение новой информации: необходимо будет переклеить люминесцентную пленку.

Все предприятия и организации, обслуживающие автодороги в рамках контрактов на содержание, проинформированы о необходимости производить уборочные работы аккуратно, в том числе бережно относиться к стойкам, опорам информационных щитов и дорожных знаков. Особую актуальность это приобретет в период зимней расчистки дорог.