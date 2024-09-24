В Самаре на темном участке, где дети ходят в школу, в октябре появятся фонари

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В редакцию НИА Самара поступил комментарий по поводу материала "В Самаре сотни детей вынуждены ходить с фонариками по неосвещённой улице в школу".

В администрации г. Самара сообщили, что территория квартала - пр. Карла Марка, ул. Стара-Загора, ул. 22 Партсъезда, ул. Советской Армии - частично оборудована уличным освещением. В настоящее время силами МП "Самарагорсвет" планируется провести работы по ревизии оборудования и ремонту. К работам уже приступили, несколько новых опор уже установлено. До 15 октября планируют завершить ремонт световых опор.