В Самаре сотни детей вынуждены ходить с фонариками по неосвещённой улице в школу

Дорога в школу №90 и детский сад №74 не освещена уже 20 лет. Люди ежедневно проходят около километра по темноте.
Родители забирают детей из сада в 18:00, в 20:00 заканчиваются занятия в подготовительных классах и футбольной секции в школе, а темнеет уже
сейчас достаточно рано и домой приходится идти спотыкаясь, буквально наощупь.
На прямую линию с президентом жители отправили более 45 обращений. На все Департамент городского хозяйства и экологии ответил: "работы по
устройству уличного освещения не вошли в перечень приоритетных объектов на 2024 г.".
Народный фронт направил обращения в прокуратуру и администрацию города. В кратчайшие сроки необходимо обеспечить безопасную дорогу в школу и сад
для сотен детей, которые вынуждены опасаться за свою жизнь из-за бездействия властей.
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Фото: принтскин видео Народный фронт