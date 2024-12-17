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В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»

17 декабря 2024 12:36
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В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»

Традиционно центром новогодних событий остается площадь Куйбышева. В этом году тут будут созданы условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать с 28 декабря по 8 января с 12.00 до 20.30, 31 декабря - с 12.00 до 16.00 часов, а 1 января – с 16.30 до 20.30. Технический перерыв – с 16.00 до 16.30. Посещение программ в усадьбе бесплатное.

Установят и мультимедийный комплекс «Новогодние часы», арт-объекты по сказкам «Щелкунчик», «Снежная королева», произведений Александра Пушкина. Также установят новый интерактивный арт-объект «Волшебное зеркальце».

Для любителей активного отдыха оборудуют деревянную горку для катания на тюбингах. Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 28 декабря до окончания зимнего сезона каждый день с 10.00 до 22.00.

Также на площади Куйбышева зальют три ледовых катка: для массового катания, для игры в хоккей и каток для самых маленьких гостей. Откроют пункты проката и заточки коньков.

Со 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция «Самара в движении», которая включает различные активности: с 14.00 до 20.00 будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, тетрис и керлинг, а с 15.00 до 19.00 – городошная площадка.

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