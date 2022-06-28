В Самаре на Пензенской-Владимирской появится круглогодичная ярмарка

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Торговля на Пензенской и Владимирской, которая осуществлялась фактически нелегально, в ближайшее время приобретет официальный статус. На 5 лет там будет установлен торговый павильон. Предприниматели займут современные, оборудованные и оформленные согласно закону места, где жители города смогут приобретать продукты или с/х товары. Все работы планируется завершить к середине августа.

Организация комфортных как для покупателей, так и для продавцов условий торговли – важное направление деятельности Администрации города и внутригородских районов.