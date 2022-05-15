В Самаре на Металлурге под снос пустят 15 жилых домов

44

На сайте администрации Самары появился проект постановления о развитии территории жилой застройки в границах улиц Ставропольской, Ташкентского переулка, проспекта Юных Пионеров и улицы Советской. Это границы 66-го квартала.

В документе указано, что под программу реновации, которая подразумевает снос старых домов и возведение новых, попали шесть аварийных и девять еще жилых домов, которые находятся рядом с парком 50-летя Октября на Металлурге.

Так, согласно проекту постановления, администрация Самары планирует снести аварийные дома по следующим адресам: Ставропольская, 177 и 181, Острогожский проезд, 12, Совесткая, 69 и 81, Ташкентский переулок, 48. Также под снос пойдут многоквартирные жилые дома, которые не признаны ветхими: Ставропольская, 179, Ташкентский переулок, 42 и 44, Ставропольская, 183, 185 и 187, Острогожский проезд, 4, 8, 10.

В зоне реновации находятся также самострои и гаражи местных жителей, они тоже будут подлежать сносу. А вот Храм в честь Святых Константина и Елены на Острогожском проезде, 6 сохранят, пишет Самара-КП.