В Самаре на Масленицу появится фигура коня весом 150 кг

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В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. В Самаре массовых мероприятий, посвященных проводам зимы и встрече весны, проводить не планируется. Однако будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования.

С 12 по 14 марта 2021 года на площади Куйбышева будет организована работа тематического комплекса «Проводы русской зимы – Масленица». Здесь помимо главной Маслены появятся локации «Чайная» и «Деревенька». В настоящее время специалисты трудятся над созданием инсталляций.

Самовар, чашки с блюдцами, банки из-под варенья с ложками, качели, конь, петух, мужичок с гармошкой по мотивам дымковских игрушек, - уже несколько недель без выходных мастера готовят новые арт-объекты к проводам зимы.

«Сначала мы создаем пенопластовую форму, вытачиваем ее, шлифуем, покрываем стеклопластиком, затем еще несколько этапов подготовки и финальная стадия - роспись акриловыми красками и покрытие лаком. Это трудоемкий процесс, на который нужно много времени и сил. Например, высота банок - 2 метра, ложек - 2,5. Фигуры достаточно тяжелые. Конь весит около 150 кг, чашки - 40», - отмечает декоратор Максим Шугарев.

Локация «Чайная» расположится на территории, где была установлена деревянная горка. «Деревенька» появится на месте территории «Сказочного новогоднего леса». Здесь разместятся инсталляции «Колодец», «Скотный двор». Будут преобразованы объекты «Волшебный дуб» и «Изба».

Уже на следующей неделе инсталляции начнут монтировать. Дополнительно на площади Куйбышева оборудуют "Город мастеров", где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства. Время работы проекта «Самарская масленица» на территории площади им. Куйбышева: 12 марта с 15:00-22:00, 13-14 марта с 10:00-22:00, сообщает горадминистрация.