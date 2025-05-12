В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб

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Как сообщает глава Самары Иван Носков в своем ТГ-канале, "Ввел практику планерок на ходу. На прошлой неделе вместе с подрядчиками, главами районов, сотрудниками, ответственными за чистоту и порядок в городе обошли Самарский и Ленинский районы. И в первую очередь хочу поблагодарить предпринимателей, которые, не дожидаясь штрафных санкций, самостоятельно привели в порядок свои входные группы и витрины. Остальным хочу напомнить, что как вы относитесь к своему городу, так и город будет относиться к вам, а самарцы достойны лучшего. Репутация в жизни и в бизнесе очень тяжело зарабатывается, и очень быстро теряется. Банка краски, мешок цемента, жидкость для мытья стекол – все это стоит дешевле штрафа. А эффект - сразу заметен.

То же самое касается и коммунальных, и дорожных служб, которые отвечают за содержание города. Как выяснилось, выровнять тротуарную плитку на Ленинградской, поправить колодцы, убирать регулярно мусор не так сложно и дорого. Улица уже принимает более ухоженный и красивый вид. Согласен, что необходимо почистить и покрасить люки. И не хватает зелени. По улице проходит много подземных теплотрасс, и специалисты говорят, что корневая система деревьев не выдерживает температур. Значит, будем увеличивать количество вазонов и клумб.

Поручил главам районов составить подробные «дефектовки» по своим районам, с указанием всех мелких недостатков – неразграниченных участков, стихийных свалок, поврежденных малых архитектурных объектов, отмосток и т.п. По масштабным и капитальным ремонтам такие дефектовки уже есть, и есть понимание, как двигаться дальше. Однако, как показывает пример улицы Ленинградской, не всегда нужны миллионные вложения, чтобы просто навести чистоту и порядок. Важно рациональное отношение к работе, честный и ответственный подход.

Обходы буду продолжать, как и встречи с жителями по районам. Увидите на улице – не стесняйтесь, подходите о чем-то спросить или внести предложение. Впереди целый сезон, когда можно сделать много полезного и важного для Самары!"