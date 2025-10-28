В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц

99

Перечень ремонта сформирован по итогам рабочих объездов главы города Самара Ивана Носкова и его встреч с жителями.

Более чем на 20 объектах работы уже завершены: это лестницы на пересечении улиц Первомайской и Молодогвардейской, Аэродромной и Промышленности, проспекта Кирова и улицы Ставропольской, около парка Победы на улице Аэродромной, около Дома архитектора на улице Вилоновской и др.

«Предварительно провели мониторинг состояния уличных лестниц: где-то нужно отремонтировать перильные ограждения и разрушенные ступени, где-то добавить пандус, а где-то эти работы необходимо провести в комплексе. Например, на лестнице в районе пересечения улиц Высоцкого и Галактионовской уже обновили ступени, сделали пандус на выходе к пешеходному переходу, рядом оборудовали современные рабатки для высадки деревьев, идет укладка тротуарной плитки. В ближайшее время смонтируем перила из нержавеющей стали. Задача – сделать пешеходные маршруты Самары комфортными»,

– рассказал глава города Самара Иван Носков.

Фото горадминистрации.