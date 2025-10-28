Я нашел ошибку
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц

28 октября 2025 12:56
99
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц

Перечень ремонта сформирован по итогам рабочих объездов главы города Самара Ивана Носкова и его встреч с жителями. 

 Более чем на 20 объектах работы уже завершены: это лестницы на пересечении улиц Первомайской и Молодогвардейской, Аэродромной и Промышленности, проспекта Кирова и улицы Ставропольской, около парка Победы на улице Аэродромной, около Дома архитектора на улице Вилоновской и др.

«Предварительно провели мониторинг состояния уличных лестниц: где-то нужно отремонтировать перильные ограждения и разрушенные ступени, где-то добавить пандус, а где-то эти работы необходимо провести в комплексе. Например, на лестнице в районе пересечения улиц Высоцкого и Галактионовской уже обновили ступени, сделали пандус на выходе к пешеходному переходу, рядом оборудовали современные рабатки для высадки деревьев, идет укладка тротуарной плитки. В ближайшее время смонтируем перила из нержавеющей стали. Задача – сделать пешеходные маршруты Самары комфортными», 
– рассказал глава города Самара Иван Носков.

Фото горадминистрации.

