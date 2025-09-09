В Самаре могут снести исторический дом Козлова на улице Галактионовской

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области (ГИООКН) своим приказом от 8 сентября 2025 года официально отказалась признавать дом крестьянина П. Т. Козлова на улице Галактионовской, 97, выявленным объектом культурного наследия регионального значения.
Это решение фактически открывает путь к возможному сносу здания. Об этом рассказал «СитиТраффик».
Дом, построенный в 1917 году, долгое время считался потенциально значимым архитектурным памятником.
Его деревянная конструкция, характерная для дореволюционной провинциальной застройки, представляет интерес как пример жилища зажиточного крестьянина начала XX века.
Однако в ходе экспертной оценки инспекция посчитала, что здание не отвечает установленным критериям для включения в реестр культурного наследия.
Кроме того, объект был исключён из перечня сооружений, обладающих признаками памятника архитектуры.
Ранее такой статус позволял временно взять здание под охрану и провести дополнительные исследования, но теперь эта возможность утрачена.
Теперь, если дом будет признан аварийным, его снос может быть осуществлён в рамках программы реновации.
При этом сохранение или перестройка объекта не будут обязательными, пишет МК-Самара.