В Самаре ликвидация Мазутного озера обойдется в 2,7 млрд рублей

В Самаре продолжается ликвидация опасных мазутных озер, образовавшихся в Кировском районе на месте старого карьера. Проект, который город реализует уже несколько лет, оценивается в 2,7 млрд рублей.

На ближайшие этапы работ мэрия выделяет почти 10 млн рублей: более 7 млн рублей пойдут на работы в 2025 году и около 2,7 млн — на 2026-й. Эти средства позволят продолжить подготовку к очистке территории и завершить необходимые экспертизы.

Согласно документам, проверка точности сметной стоимости проекта — обязательное условие Минприроды. За эту процедуру взимается 1% от общей суммы сметы.

Мазутные озера, возникшие в середине XX века, содержат сотни тысяч тонн промышленных отходов и представляют экологическую угрозу для района. В мэрии подчеркивают, что ликвидация этих объектов — важный шаг к улучшению состояния городских водоемов и защите здоровья жителей, пишет Самара-МК.