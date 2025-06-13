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В Самаре из-за жары стали чаще поливать городские цветы

13 июня 2025 13:16
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В Самаре из-за жары стали чаще поливать городские цветы

Для полива цветников, деревьев и орошения пешеходных дорожек в городских парках и скверах, на бульварах и набережной, пешеходной улице Ленинградской и вдоль улично-дорожной сети МП «Спецремстройзеленхоз», МАУ «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», МП «Благоустройство» и ООО «Экомед» задействуют более 65 машин.

Отметим, что на сегодняшний день во всех районах Самары цветники с однолетними растениями (тагетес, левкой, петуния, пеларгония, биденс, виола, сальвия, катарантус, бальзамин и др. – всего более 30 видов) готовы на площади около 22 тысяч квадратных метров, работы выполнены на 65% и завершатся в начале июля. Масштабные высадки деревьев и кустарников на 25 участках улиц и в общественных пространствах запланированы в осеннее время.

 Напомним, в 2025 году количество насаждений – лип, каштанов, рябин, хвойных деревьев, кизильника и др. видов кустарников, адаптированных к местному климату, – составит порядка 6 тысяч штук, что на тысячу больше, чем в прошлом году.

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