В Самаре и Тольятти по нацпроекту завершили ремонт дорог, ведущих к образовательным учреждениям и детским садам

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В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 39 участков автомобильных дорог протяженностью 237 км, ведущих к образовательным, досуговым учреждениям и детским садам.

Из них 22 дороги протяженностью 25 км расположены в Самаре и Тольятти, 17 участков протяженностью 212 км - на дорогах регионального значения.

В Самаре и Тольятти дорожные работы на автомобильных дорогах вблизи образовательных и детских учреждений полностью завершены. Так, в Самаре обновили дорожное покрытие на улице Масленникова, где располагаются Самарское училище культуры и искусств, Институт управленческих технологий и аграрного рынка и общеобразовательная школа № 44.

На всем протяжении отремонтирована дорога по проспекту Ленина, вдоль которого расположены Самарский медицинский колледж имени Ляпиной и Самарский лицей информационных технологий. На обновленной улице Красных Коммунаров находятся две общеобразовательные школы №123 и №153, а также Детская школа искусств №4. В Тольятти завершили ремонт участка улицы Маршала Жукова, на которой расположены 6 детских садов.

Перед подрядными организациями, ведущими ремонт региональных и межмуниципальных дорог, по которым проходят школьные маршруты, поставлена задача обеспечить к 1 сентября безопасный и комфортный проезд школьных автобусов. В настоящее время дорожники полностью завершили ремонт 6-ти участков школьных маршрутов протяженностью 59 км.

Среди завершенных – автомобильная дорога Большая Раковка – Красный Городок в Красноярском районе протяженностью 4,2 км. По межмуниципальной трассе проходит маршрут школьного автобуса от населенного пункта Красный городок до Большераковской общеобразовательной школы.

В Пестравском районе Самарской области завершен ремонт региональной автомобильной дороги «Майский-Лозовое» - Михеевка протяженностью 1,43 км. Отремонтированный участок является подъездом к селу Михеевка и входит в маршрут школьного автобуса от Михеевки до общеобразовательной школы в селе Майское.

«Для школы – это большое событие. Теперь школьный маршрут отвечает всем требованиям безопасности. Мы спокойны за жизнь и здоровье наших детей и всех жителей», - говорит директор Майской школы Людмила Власова.

Также завершен ремонт участков школьных маршрутов, проходящих по автомобильным дорогам «Урал» - Исаклы – Шентала в Шенталинском районе, «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка в Красноярском районе, Осинки-Приволжье в Приволжском районе.

К 1 сентября планируется закончить основные дорожные работы еще на 3-х школьных маршрутах, проходящих по участкам дорог Большая Черниговка – Глушицкий в Большеглушицком районе, Обходная села Кошки в Кошкинском районе, Похвистнево – Сосновка – Урал в Исаклинском районе.

Благодаря нацпроекту в рамках ремонта дороги в Исаклинском районе в населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной построили тротуары и установили опоры освещения, а в центре Большого Микушкино к 1 сентября дорожники оборудовали отдельную остановку со специальной разметкой для посадки учеников в школьный автобус.