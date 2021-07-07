 В Самаре дорожные службы работают и днем, и ночью во всех районах города

140

В рамках мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети в текущем сезоне в Самаре выполняется ремонт ул. Вольской. Участок от ул. XXII Партсъезда до ул. Каховской будет отремонтирован на всю ширину проезжей части большими «картами» на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«На данном участке планируется выполнить ремонт порядка 40 тысяч метров квадратных, в настоящий момент 26 тысяч отфрезеровано, порядка 20 тысяч квадратных метров уже уложено. Выполняется устройство верхнего слоя покрытия, а также замена люков смотровых колодцев», - сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Кроме того, на участке ведутся работы по ремонту тротуаров, а также устройство новых парковочных и автобусных карманов.

«Более 170 новых парковочных мест займут около 1700 квадратных метров. Если мы говорим про тротуары – это порядка 5000 тысяч квадратных метров отремонтированных тротуаров и 10 новых остановочных карманов для остановки общественного транспорта. Это сделает посадку и высадку пассажиров гораздо более комфортной», - подчеркнул Кирилл Рябов.

На данный момент подрядная организация ведет работы с опережением графика, понимая всю важность этого объекта. В ночь на 7 июля дорожная служба охватила ремонтом участок ул. Вольской от ул. Калинина до ул. XXII Партсъезда. Основной ход на участке уже уложен, в работе находятся дорожные участки примыканий.

В Самаре в этом году большими «картами» приведут в порядок 25 участков дорог, комплексно – 7. Среди них и улица Егорова, которая находится в Куйбышевском районе.

Ранее по заказу МП «Инженерные системы» на данном участке был устроен ливневой коллектор. Теперь сточные воды будут сразу уходить в центральную ливневую канализацию.

Степень готовности объекта на данный момент составляет около 50 процентов.

Контроль на всех этапах работ осуществляет МБУ «Дорожное хозяйство».

Фото: администрация Самары