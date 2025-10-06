В Самаре благоустроят сквер на улице Тухачевского

147

Иван Носков посетил Управление МВД Самары. Вместе с начальником городского Управления МВД России полковником полиции Дмитрием Урюпиным он осмотрел здание, в котором располагается ведомство, обсудил планы по взаимодействию, а также по развитию территорий, прилегающих к некоторым пунктам полиции.



По предложению сотрудников Управления МВД России по городу Самара администрация города благоустроит территорию у пункта полиции на улице Республиканской и на улице Тухачевского рядом со школой № 37. Проект сквера на ул. Тухачевского подготовит главный архитектор города Илья Соколов совместно с сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями, в нем он учтет требования охраны общественного порядка.



«Считаю принципиально важным, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя защищенным во время прогулок по городским территориям. Это достигается не только за счет качественного освещения и видеонаблюдения, но и продуманной планировки пространства, которая позволит сотрудникам полиции эффективно выполнять свои обязанности по охране общественного порядка. Уверен, что совместными усилиями мы создадим такие общественные пространства, где безопасность будет сочетаться с комфортом и эстетикой, а горожане смогут наслаждаться прогулками в скверах в любое время суток», – сказал начальник Управления МВД России по г. Самара полковник полиции Дмитрий Урюпин.



В течение 2025 года сотрудники Управления МВД России по г. Самара обеспечивали безопасность проведения более 2000 массовых мероприятий в городе. В рамках работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения были также рассмотрены вопросы в части изменений схем движения на аварийных участках дорог и установки дополнительных дорожных знаков.

Фото: администрация Самары