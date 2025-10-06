Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
В Самаре благоустроят сквер на улице Тухачевского

6 октября 2025 17:57
147
По предложению сотрудников У МВД Самары горадминистрация благоустроит территорию у пункта полиции на ул. Республиканской и на ул. Тухачевского.

Иван Носков посетил Управление МВД Самары. Вместе с начальником городского Управления МВД России полковником полиции Дмитрием Урюпиным он осмотрел здание, в котором располагается ведомство, обсудил планы по взаимодействию, а также по развитию территорий, прилегающих к некоторым пунктам полиции. 

По предложению сотрудников Управления МВД России по городу Самара администрация города благоустроит территорию у пункта полиции на улице Республиканской и на улице Тухачевского рядом со школой № 37. Проект сквера на ул. Тухачевского подготовит главный архитектор города Илья Соколов совместно с сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями, в нем он учтет требования охраны общественного порядка. 

«Считаю принципиально важным, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя защищенным во время прогулок по городским территориям. Это достигается не только за счет качественного освещения и видеонаблюдения, но и продуманной планировки пространства, которая позволит сотрудникам полиции эффективно выполнять свои обязанности по охране общественного порядка. Уверен, что совместными усилиями мы создадим такие общественные пространства, где безопасность будет сочетаться с комфортом и эстетикой, а горожане смогут наслаждаться прогулками в скверах в любое время суток», – сказал начальник Управления МВД России по г. Самара полковник полиции Дмитрий Урюпин. 

В течение 2025 года сотрудники Управления МВД России по г. Самара обеспечивали безопасность проведения более 2000 массовых мероприятий в городе. В рамках работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения были также рассмотрены вопросы в части изменений схем движения на аварийных участках дорог и установки дополнительных дорожных знаков.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

