В Самаре благоустроят парк «Молодёжный»

146

В Самаре появится новый уникальный семейный парк «Молодёжный». Работы по благоустройству его первого этапа начнутся в 2022 году. Об этом в региональном эфире канала «Россия24» рассказала Глава Самары Елена Лапушкина.

«Парк «Молодёжный» - это достаточно большая территория. И за один год, к сожалению, мы не справимся с этим объёмом, мы отдаём отчёт в этом себе, поэтому разбили парк на несколько территорий, которые будем поэтапно ремонтировать», - отметила Елена Лапушкина.

Как подчеркнула Глава Самары, к работам в парке городские власти подтолкнули сами жители, проголосовав за его преображение. Известно, что обновлённый парк ничем не будет походить на другие общественные территории – ни на Вертолётку, ни на Сад Баланса. Это будет совершенно иной проект. Парк будет интересен молодёжи, молодым семьям с детьми, а также людям среднего возраста.

«Мы приступаем к первому этапу, будет сделан очень серьёзный задел. Уже в следующем году люди увидят преобразования», - пообещала Елена Лапушкина.

Но предварительно часть изменений будет согласована с самими жителями. Обсуждение проекта нового парка «Молодёжный» может состояться в ближайшее время, передает ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана