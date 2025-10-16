В Самаре благоустроен двор дома № 131 по Московскому шоссе

150

Иван Носков вместе с главой Промышленного района Иваном Сухаревым и депутатом городской Думы Вячеславом Звягинцевым осмотрел двор дома № 131 по Московскому шоссе, который в этом году комплексно благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дополнительно по инициативе жителей отремонтирован сквозной проезд протяженностью порядка 450 метров от Московского шоссе до улицы Ново-Вокзальной за счет проекта «Народный бюджет Самарской области» и средств, выделенных из городского бюджета.



В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во дворе дома № 131 по Московскому шоссе появились детская и спортивная площадки, теннисный стол, гимнастический комплекс и шахматный столик, для отдыха жителей – парковые качели, садовые диваны и скамейки. Все зоны соединены тротуарными дорожками из плитки. По поручению главы города здесь разместят информационные стенды о правилах пользования новым оборудованием.



«Наш красивый и уютный двор – результат масштабной совместной работы жителей и районной администрации, которая помогала с подготовкой необходимой документации, проекта благоустройства. Дома – наш и семь соседних – соединены воедино и составляют один большой двор с несколькими площадками. Теперь к нам приходят ребята из детского сада с родителями, заходят поиграть школьники. Всем рады! Самое главное, чтобы все обращались с новым оборудованием бережно, это для нас важно», – отметила жительница Промышленного района Лилия Мустеева.



Дополнительно по программе «Народный бюджет Самарской области» приводят в порядок внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 127 и 129, за счет средств городского бюджета работы ведутся и выполнены на 95% от дома № 131 по Московскому шоссе до дома № 128 по улице Ново-Вокзальной.

Фото: администрация Самары