Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Самаре благоустроен двор дома № 131 по Московскому шоссе

16 октября 2025 15:43
Двор комплексно благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Иван Носков вместе с главой Промышленного района Иваном Сухаревым и депутатом городской Думы Вячеславом Звягинцевым осмотрел двор дома № 131 по Московскому шоссе, который в этом году комплексно благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дополнительно по инициативе жителей отремонтирован сквозной проезд протяженностью порядка 450 метров от Московского шоссе до улицы Ново-Вокзальной за счет проекта «Народный бюджет Самарской области» и средств, выделенных из городского бюджета.

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во дворе дома № 131 по Московскому шоссе появились детская и спортивная площадки, теннисный стол, гимнастический комплекс и шахматный столик, для отдыха жителей – парковые качели, садовые диваны и скамейки. Все зоны соединены тротуарными дорожками из плитки. По поручению главы города здесь разместят информационные стенды о правилах пользования новым оборудованием. 

«Наш красивый и уютный двор – результат масштабной совместной работы жителей и районной администрации, которая помогала с подготовкой необходимой документации, проекта благоустройства. Дома – наш и семь соседних – соединены воедино и составляют один большой двор с несколькими площадками. Теперь к нам приходят ребята из детского сада с родителями, заходят поиграть школьники. Всем рады! Самое главное, чтобы все обращались с новым оборудованием бережно, это для нас важно», – отметила жительница Промышленного района Лилия Мустеева.

Дополнительно по программе «Народный бюджет Самарской области» приводят в порядок внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 127 и 129, за счет средств городского бюджета работы ведутся и выполнены на 95% от дома № 131 по Московскому шоссе до дома № 128 по улице Ново-Вокзальной.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

