В Самаре арт-объекты по мотивам сказок и мультфильмов украсят новогоднюю площадь Куйбышева

Во всех районах Самары продолжается подготовка к новогодним праздникам. Об основных мероприятиях в декабре и в течение январских каникул, в числе которых и мероприятия на центральной площади Куйбышева, рассказала во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко.



«Наш район – один из центральных, поэтому в новогодние праздники к нему приковано особое внимание. Тем более что именно здесь находится площадь Куйбышева, где ежегодно разворачивается главный новогодний комплекс, – рассказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко. – Среди районных новогодних мероприятий особое место у нас занимает районная акция «Ёлка желаний» с театрализованными представлениями для детей, поадресным поздравлением и вручением новогодних подарков, а также фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок для Дедушки Мороза», который стартовал 18 ноября, в день рождения главного зимнего волшебника».



На конкурс все желающие могут подать, например, елочные шары, гирлянды на елку, колокольчики, праздничные венки, снежинки и т.д. Работы принимаются до 16 декабря в администрации Ленинского района (ул. Ярмарочная, 23, кабинет 105, тел. 339-27-47). На сегодняшний день, по словам Елены Бондаренко, уже поступило более 200 заявок. Также в преддверии праздников в Ленинском районе будут организованы интерактивные дворовые мероприятия «Как-то раз, под Новый год!».



На площади Куйбышева в этом году будет размещено семь елок, самую большую ель высотой 25 метров уже начали собирать.



«Рядом с елками расположатся ледяные скульптуры, тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Пушкина – белка в хрустальном домике, Кощей бессмертный, Кот ученый и другие. Лесные полянки украсят арт-объекты, созданные по мотивам сказок и мультфильмов – «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Щелкунчик», «Снежная королева». Уверена, все это подарит и жителям Самары, и гостям города то самое новогоднее настроение», – сказала Елена Бондаренко.





Фото: администрация Самары