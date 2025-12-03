В Самаре арт-объекты по мотивам сказок и мультфильмов украсят новогоднюю площадь Куйбышева

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре арт-объекты по мотивам сказок и мультфильмов украсят новогоднюю площадь Куйбышева

187
На площади Куйбышева в этом году будет размещено семь елок, самую большую ель высотой 25 метров уже начали собирать.

Во всех районах Самары продолжается подготовка к новогодним праздникам. Об основных мероприятиях в декабре и в течение январских каникул, в числе которых и мероприятия на центральной площади Куйбышева, рассказала во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко.

«Наш район – один из центральных, поэтому в новогодние праздники к нему приковано особое внимание. Тем более что именно здесь находится площадь Куйбышева, где ежегодно разворачивается главный новогодний комплекс, – рассказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко. – Среди районных новогодних мероприятий особое место у нас занимает районная акция «Ёлка желаний» с театрализованными представлениями для детей, поадресным поздравлением и вручением новогодних подарков, а также фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок для Дедушки Мороза», который стартовал 18 ноября, в день рождения главного зимнего волшебника».

На конкурс все желающие могут подать, например, елочные шары, гирлянды на елку, колокольчики, праздничные венки, снежинки и т.д. Работы принимаются до 16 декабря в администрации Ленинского района (ул. Ярмарочная, 23, кабинет 105, тел. 339-27-47). На сегодняшний день, по словам Елены Бондаренко, уже поступило более 200 заявок. Также в преддверии праздников в Ленинском районе будут организованы интерактивные дворовые мероприятия «Как-то раз, под Новый год!».

На площади Куйбышева в этом году будет размещено семь елок, самую большую ель высотой 25 метров уже начали собирать.

«Рядом с елками расположатся ледяные скульптуры, тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Пушкина – белка в хрустальном домике, Кощей бессмертный, Кот ученый и другие. Лесные полянки украсят арт-объекты, созданные по мотивам сказок и мультфильмов – «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Щелкунчик», «Снежная королева». Уверена, все это подарит и жителям Самары, и гостям города то самое новогоднее настроение», – сказала Елена Бондаренко.

 

Фото:  администрация Самары

Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
03 декабря 2025, 20:51
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма. Благоустройство
76
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
03 декабря 2025, 20:31
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
03 декабря 2025, 20:31
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей.... Общество
104
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
03 декабря 2025, 20:08
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей. Новости компаний
164

