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В России изменят систему капитального ремонта многоквартирных домов

27 мая 2022 09:18
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В России изменят систему капитального ремонта многоквартирных домов.

Перед созданием графика работ в стране могут ввести обязательное техобследование зданий. Эта мера позволит выявить наиболее изношенные участки и системы дома и отремонтировать их в первую очередь, что продлит срок службы жилья, пишут «Известия».

Соответствующую инициативу уже одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Закон внесут в ГД в весеннюю сессию, заявили в нижней палате парламента. На данный момент обследование домов перед капремонтом не проводят.

«Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ», — объяснила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, участвовавшая в обсуждении документа.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что «качественный капремонт дома без его технического освидетельствования чаще всего невозможен». В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук поддержал инициативу, но посчитал ее запоздалой. Он допустил, что реализация закона увеличит размера взноса за капремонт на 5 процентов, поскольку техобследование требует дополнительных расходов.

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