В результате вмешательства прокуратуры Безенчукского района завершено благоустройство парка

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Предпринимателем в полном объеме не окончены работы по благоустройству парка на территории железнодорожной станции Звезда Безенчукского района.

По факту невыполнения работ по муниципальному контракту в установленные сроки прокуратура района отреагировала внесением представления и возбуждением дела об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Представление об устранении нарушений требований законодательства рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении рассмотрено мировым судьей судебного участка № 125 Безенчукского судебного района, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 % от суммы неисполненных обязательств, то есть 69 250 рублей.

В настоящее время работы по благоустройству парка выполнены.