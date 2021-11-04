В регионе завершается создание уникальных муралов, посвященных Дню народного единства

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В трех городах Самарской области в рамках общественной акции «Мы – едины!», приуроченной ко Дню народного единства, завершается создание уникальных муралов – красочных изображений на фасадах зданий, посвященных подвигу ополчения. Сегодня, 4 ноября, на одной из площадок с инициаторами акции и художниками пообщался губернатор Дмитрий Азаров.

Муралы посвящены теме освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Масштабные изображения русских воинов, отсылающие к образам предводителей народного ополчения, создаются в Самаре (Ново-Садовая, 22), Тольятти (ул. Ворошилова, 2а) и Сызрани (ул. Володарского, 12). Работы будут полностью завершены уже в ближайшие несколько дней. По приглашению инициаторов акции и художников уже практически готовый мурал в столице региона оценил Дмитрий Азаров.

Как рассказал Денис Кандалин (творческий псевдоним Vertigo), руководитель команды опытных самарских художников, работающих над проектом, сюжеты трех муралов похожи, но все же разные. «Возникла идея создать муралы ко Дню народного единства. Мы выбрали здания в Самаре, Тольятти и Сызрани с учетом их месторасположения, чтобы потом изображения были хорошо видны. Каждый мурал имеет специфику. Мы не пытались что-то повторить — использовали свои эскизы и стиль. Такие работы нужны, чтобы люди, особенно молодое поколение, не забывали свои корни, знали историю нашей страны», — отметил Денис Кандалин.

Глава региона подчеркнул важность подобных общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти о важнейших событиях истории России. «Такие даты как 4 ноября – это возможность вспомнить о героических традициях нашей страны, подвиге наших предков. Важно, чтобы люди знали суть Дня народного единства, историю возникновения праздника. Это память о том, что, только объединившись, можно справиться с врагом. И сегодня мы боремся с общим врагом – короновирусной инфекцией. Только вместо воинов на передовой медики, а наша броня, кольчуга, шлем, орудие – это вакцинация. Только объединившись, поддерживая друг друга, мы сможем побороть пандемию», — сказал губернатор.

Эскизы будущих изображений разрабатывались и согласовывались с участием историков и экспертов. «Картины несколько стилизованы для художественной выразительности, но максимально приближены к исторической действительности. При разработке эскизов мы опирались на сохранившиеся в музеях образцы доспехов и оружия той эпохи. Для уличного арта это очень достойная работа. Важно, что такие муралы несут в себе функцию просвещения, привлечения дополнительного внимания людей к истории страны», — считает Иван Пятых, историк и специалист по военной истории России.

Губернатор поинтересовался, обсуждалось ли предложение по созданию муралов с местными жителями и как они реагируют на обновленный фасад дома.

«Нанесение муралов согласовано с районной администрацией и собственниками помещений многоквартирных домов. Идею и эскиз люди поддержали», — сказала председатель ТОС №1 Октябрьского района Самара Елена Пронина. «Интерес к нашей работе постоянный. Люди останавливаются, смотрят, фотографируют, спрашивают. Сначала реагировали настороженно, а когда стал появляться образ мурала, то уже позитивно», — добавил Денис Кандалин. «Очень красиво! Я рада, что на фасаде нашего дома такое изображение появилось»,- поделилась своими впечатлениями жительница дома Галина Вырвич.

Дмитрий Азаров вместе с художниками и местными жителями обсудили предложения по организации подсветки мурала и благоустройству сквера, расположенного напротив дома. Также председатель ТОС №1 Октябрьского района озвучила проект инициативной группы жителей – разместить на фасадах близлежащих домов вдоль спуска к Волге муралы, посвященные легендарной советской летчице и Герою Советского Союза Полине Осипенко. «Надо все эти предложения людей внимательно изучить и отработать. Все конструктивные идеи жителей должны получать поддержку», — обратился губернатор и поручил проработать вопрос главе города Елене Лапушкиной.

Фото: правительство СО