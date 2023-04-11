В регионе заменят около 1500 лифтов

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Жители региона пожаловались губернатору Дмитрию Азарову на неработающие лифты в некоторых больницах и поликлиниках. Обращения поступили через Центр управления регионом во время прямого телевизионного эфира во вторник, 11 апреля, пишет sovainfo.ru.

Граждане рассказали, что в некоторых учреждениях здравоохранения лифты есть, но воспользоваться им невозможно. Это затрудняет получение медицинской помощи для пожилых и маломобильных граждан, а в ряде случаев делает невозможным.



Например, жители Нефтегорска попросили запустить лифт в Центральной районной больнице, которая недавно была капитально отремонтирована. Лифт в учреждении до сих пор не работает. Аналогичная ситуация в Сызрани - в поликлинике на улице Солнечная, 11.



Глава региона рассказал о масштабной программе замены лифтов, которая реализуется в Самарской области:



"В целом мы выходим на рекордные показатели по замене лифтового оборудования в жилом фонде. Я поставил задачу поменять 1500 лифтов. Конечно, таких масштабов не было никогда: меняли по 100-120, а сейчас 1500. Эта работа уже идет, - отметил губернатор. - Не забыли и про медицинские учреждения: деньги на это были предусмотрены в бюджете региона отдельной строкой. В прошлом году порядка полутора десятка лифтов в больницах поменяли."



Эта работа будет продолжена, заверил Дмитрий Азаров и пообещал разобраться с ситуацией в Нефтегорском и Сызранском медучреждениях, дав поручение главам муниципалитетов.



"Глава Нефтегорска буквально на днях извинялся, что в больнице еще не все работает, как надо. У него сейчас есть возможность решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Завтра я ему этот вопрос задам. Надеюсь, будет четкий доклад, когда заработает лифт больницы. Не знал, что это еще не произошло, - пояснил глава региона. - По Сызранской больнице также беру на отработку. Уверен, что в кратчайшие сроки сложности устранят и в больницах Нефтегорска и Сызрани лифты будут работать. Беру на контроль."

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