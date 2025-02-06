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В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

6 февраля 2025 15:31
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Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

В четверг, 6 февраля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Как вы оцениваете качество дорог в субъекте?» и оценить уровень отремонтированных по нацпроекту дорог по шкале от 1 до 5. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершилась в 2024 году. Он охватил дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти.  За 6 лет реализации дорожного нацпроекта в Самарской области проведены ремонт, реконструкция и строительство более 2 100 км дорог, а также 78 мостов.

С конца 2018 года доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 48,83%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 47,1% до 85,03%.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог проведены работы по строительству тротуаров и устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечены современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями. В 2025 году масштабная работа по обновлению дорожной сети в регионе продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 апреля 2024 года.

Теги: Самара

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