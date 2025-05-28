В регионе продолжается капитальный ремонт зданий образовательных организаций

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В Самарской области продолжаются ремонтные работы в образовательных учреждениях. В 2025 году планируется обновить 120 объектов, что позволит создать современные и безопасные условия более чем для 58 тысяч детей. В рамках рабочей поездки Министр образования Самарской области Виктор Акопьян проверил ход ремонтных работ в Нефтегорске.

Так, в детском саду «Сказка» Нефтегорска на 262 места за счет региональных средств осуществляется ремонт кровли, замена внутреннего водостока, оконных и дверных блоков, инженерных сетей, ведутся отделочные работы. Также за счет средств регионального бюджета в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска выполняют общестроительные работы и замена инженерных сетей, дверных и оконных блоков, а также электромонтажные работы. В ГБОУ ООШ с.Покровка также выполняются общестроительные и электромонтажные работы, ремонтируется кровля, ведется замена инженерных сетей, дверных и оконных блоков.

Особое внимание уделяется реализации федеральных инициатив. Так, в детском саду «Дельфин» на 228 мест ремонтные работы проводятся в рамках федерального проекта «Поддержка семей» (нацпроект «Семья»). Здесь выполняются общестроительные работы, ремонт кровли и оснащение здания современным оборудованием.

«Создание комфортных и безопасных условий нахождения детей в образовательных учреждениях – одна из наших главных задач. Правительство региона уделяет особое внимание системной работе по развитию сферы образования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз отмечал важность поддержки и повышения престижа наших педагогов и наставников, непрерывного улучшения образовательного и воспитательного процессов и, конечно, модернизации инфраструктуры образовательных учреждений. В 2025 году в рамках программы капитального ремонта мы обновим 120 зданий образовательных организаций, 61 пищеблок, закупим оборудование для 90 столовых. Кроме того, в рамках «Основных направлений деятельности Правительства Самарской области по реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы» планируем до 2027 года провести капитальный ремонт в 200 зданиях образовательных учреждений», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Реализация этих проектов позволит не только укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, но и повысить уровень доступности качественного образования в Самарской области.

Фото: Министерство образования Самарской области