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В регионе началось масштабное благоустройство дворов и общественных пространств
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В регионе началось масштабное благоустройство дворов и общественных пространств

26 апреля 2022 16:31
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В большинстве муниципальных образований работы уже начаты и должны быть завершены не позднее 1 сентября.

В регионе началось масштабное благоустройство дворов и общественных пространств. В большинстве муниципальных образований работы уже начаты и должны быть завершены не позднее 1 сентября.

Благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области уже благоустроено более 940 дворов и 450 общественных пространств. 

Именно в этом году будут проводиться работы на территориях, которые в 2021 году стали победителями первого Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства.

В Самаре, например, преобразятся: 

– городской парк культуры и отдыха «Молодежный» (1 этап);

– сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской;

– сквер имени Куйбышева;

– сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий;

– парк «Воронежские озера» (1 этап).

Напомним, что парк «Воронежские озера» участвовал во Всероссийском голосовании, которое проходило в прошлом году на платформе 63.gorodsreda.ru. Благоустройству этого парка тогда отдали предпочтение более 23 тысяч горожан. 

Работы в парке «Воронежские озера» уже начаты. После масштабного преобразования в парке будет обновлена входная группа в парк, реконструирован фонтан, установлены малые архитектурные формы. Планируется обустройство парковочных мест, газонов с системой автополива, а также устройство освещения.  Благоустройство должны завершить до 1 сентября текущего года. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области преобразятся не только общественные территории, но и дворовые пространства. В текущем году запланировано благоустройство более 300 дворовых территорий и 140 общественных пространств. 

Помимо этого, полная перезагрузка ждет два общественных пространства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это «Проект благоустройства Монастырской набережной» (г.о.Сызрань) и «По прямой – к Отрадному». Реновация главной улицы города бульваров (г.о.Отрадный).

Напомним, что в настоящее время с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru проходит рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Чтобы отдать свой голос необходимо пройти авторизацию через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвует более 100 общественных пространств. Города меняются для нас!

 

Фото:    pixabay

 

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