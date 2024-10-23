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В рамках программы благоустройства двор на улице Знаменосной, 5 в поселке Прибрежный

23 октября 2024 13:59
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В рамках программы благоустройства двор на улице Знаменосной, 5 в поселке Прибрежный

 Яркими красками переливается обновленный двор на улице Знаменосной, 5 в поселке Прибрежный. Здесь благоустроили уютную детскую площадку благодаря конкурсу общественных инициатив "Твой конструктор двора".

Получилось позитивное пространство для игр и развлечений и занятий спортом, где хочется проводить время с семьей и детьми. В благоустроенном дворе появились современные подвесные скамейки, спортивный комплекс, качели - все на безопасном прорезиненном покрытии.

"Благодаря активности жителей Красноглинский район преображается, благоустраивается и становится ещё уютнее для наших маленьких жителей", - рассказали в Администрации Красноглинского внутригородского района Самары.

Фото: горадминистрация

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