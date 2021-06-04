В районе I очереди самарской набережной начались работы по завозу песка

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Обустройство городских пляжей вышло на следующий этап: с территории в районе I очереди самарской набережной (под спуском по улице Ленинградской) стартовала выгрузка песка. Подрядчик трудится с учетом синоптической ситуации: работы возобновляются при первой же возможности – как только на Волге прекращает штормить.

«В настоящий момент уровень воды снижается, он уже достиг отметки в 29,6 м. Согласно требованиям природоохранного законодательства мы имеем право производить дальнейшие работы по завозу речного песка, – уточнил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев. – В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет 17,5 тысячи тонн».

До конца следующей недели подрядная организация планирует справиться с завозом песка. Его планировка будет постепенной, ее организуют по мере выгрузки при благоприятных погодных условиях.

«Песок волжский, предварительно очищенный и просеянный. Его доставляют на барже Самарского речного порта, выгружают с помощью плавучего крана и разравнивают по территории с помощью погрузчиков. За поставленный срок свежий песок появится на девяти городских пляжах, чья протяженность более 4 км», - пояснил Виктор Ненашев.

Чуть позже предусмотрены работы по водолазному обследованию дна – их планируется выполнить в срок до 10 июня. В процессе обследования выявляют предметы, которые находятся под водой и несут потенциальную угрозу отдыхающим (мусор, бутылки, большие камни и т. п.), а также составляют карту «глубин». С ее помощью формируют зоны для купания горожан, не умеющих плавать, и детей, а также выставляют буйки в соответствии с глубиной.

Постепенно в акватории появляется специализированное оборудование. Так, уже установлено 32 урны, 14 контейнеров для сбора мусора и 2 бункера-накопителя. Обязательным мероприятием по подготовке зон рекреации водных объектов является оборудование 2-х зон для купания маломобильных групп населения. В этом году одна пляжная зона разместится в районе спуска по ул. Некрасовской, другая – по ул. Полевой. Акватория будет оборудована линией поплавков, скамеек, теневых зонтов, специализированных туалетов, кабин для переодевания и пандусами для захода в воду горожан с ограниченными возможностями здоровья, также будет уложен настил из твердого покрытия для доступа к урезу воды.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны:

- 1-я очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

- 2-я очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса «KinUp»);

- 4-я очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж под спуском по ул. Советской Армии;

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж у СФГУП «Санаторий «Можайский»;

- пляж Красноглинского района;

- пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) – оборудуется только в период проведения Грушинского фестиваля и молодежного форума «iВолга»

В этих зонах рекреации будут расположены 14 спасательных постов. Они оборудованы всем необходимым спасательным имуществом (круги, «концы Александрова» и др.). В работе задействуют 44 специалиста ежедневно.

Время работы постов на городских пляжах:

- с 10.06.2021 по 31.08.2021 – с 09:00 до 21:00;

- с 01.09.2021 по 15.09.2021 – с 09:00 до 20:00.

Решается вопрос об изменении ежедневного режима функционирования спасательной службы: для повышения безопасности планируется продлить работу постов до 22:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары