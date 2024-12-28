в районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

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В предвкушении новогодних и рождественских праздников областная столица преображается: парки, скверы, улицы, места притяжения самарцев оформляются иллюминацией и новогодними атрибутами. Многие здания, многоквартирные дома и прилегающие к ним участки также предстают в праздничном облачении.

В конце декабря во всех внутригородских районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди тех, кто подал заявку на участие. Оценивая победителей, конкурсная комиссия обращает внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и интерьера. В приоритете - оригинальность исполнения и композиционного решения, наличие световой иллюминации и новогодней атрибутики.

Победителям конкурса вручены благодарственные письма, цветы, памятные подарки.