В поселке им. Шмидта намерены обустроить спортплощадку

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Работы проходят в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

Администрация Железнодорожного внутригородского района совместно с жителями и Советом ТОС поселка им. Шмидта организовали работу по подготовке заявки общественного проекта «Спорт для всех» - обустройство спортивной площадки и прилегающей территории по ул. 128 км, д. 206 для участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие»).

В рамках проекта будет выполнено устройство подпорной стены по периметру спортивной площадки, бесшовное покрытие площадки, укрепление откоса, асфальтирование подхода от проезда к спортивной площадке с устройством лестничного схода.