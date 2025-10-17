Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Похвистневском районе улучшают условия оказания медицинской помощи

17 октября 2025 12:52
136
В Похвистневском районе улучшают условия оказания медицинской помощи

В текущем году в Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов. Строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также за счет средств областного бюджета.

Возведение ФАПов позволит обеспечить качественной и доступной медицинской помощью около 1,5 тысяч жителей населенных пунктов.

«На сегодняшний день завершено возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Большая Ега и Султангулово. На данный момент идёт установка нового оборудования, а благодаря муниципалитету проводится благоустройство прилегающей территории. В трех других населенных пунктах – посёлках Венере и Передовке, селе Сосновке – идёт активное строительство. Завершить работы планируется до конца текущего года», – отметил главный врач Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.

Кроме того, новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.

«Современное оснащение позволит нам оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Для жителей это значительный плюс — многим из них не придется ездить в районный центр для проведения осмотра узкими специалистами и прохождения базовых обследований. Все будет доступно в родном селе», – подчеркнул главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Кроме того, в этом году проведен капитальный ремонт офисов врачей общей практики в селах Большой Толкай и Мочалеевка Похвистневского района.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

 

