В парках Самары благодаря нацпроекту продолжается обновление

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По программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре в 2024 году благоустраивается три общественных пространства. Третий этап обновления проходит в парках «Воронежские озера» и «Молодежный». Кроме того, благоустраивается бульвар по ул. Чернореченской. К обновлению бульвара подошли комплексно. Сначала было решено заменить инженерные коммуникации, потом уже приступать к работам по программе формирования комфортной городской среды. Бульвар обретет новые прогулочные дорожки и тротуар, уличное освещение, скамейки и урны, добавится больше зеленых насаждений. В данное время работы по модернизации сетей подходят к завершению.



Парк «Воронежские озера» всегда считался одним из популярных мест отдыха самарцев. Поэтому, когда появилась возможность обновить территорию парка по федеральной программе, горожане не упустили свой шанс. В 2021 году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства парк набрал 23060 голосов, в 2022-м – 27214, в 2023 году – 25604 голосов. И вот благодаря активности жителей в парке прошло уже два этапа реновации. На первом - появились новый фонтан со стороны Московского шоссе, пешеходные дорожки из плитки, комфортные лестницы, современного дизайна лавочки и урны, уличное освещение и новое озеленение. В 2023 году благоустройство коснулось территории вокруг Храма Святой Троицы. Новая плитка, необычные светильники, цветочные клумбы, широкие газоны, большая парковка – все это было сделано в рамках второго этапа благоустройства «Воронежских озер».



«Наш любимый парк с каждым годом становится все уютнее, - говорит пенсионерка Наталья Николаевна. – Мое любимое местечко сейчас – это около фонтана. Сядешь на скамейку и любуешься храмом. Водица журчит, детки вокруг бегают. Благодать. Вечером все освещено – красиво и не страшно тут находиться. Сейчас вот наблюдаем за работами дальше от храма».



Строители облагораживают участок от храма в сторону озер. Уже произвели укладку плитки, ведут монтаж уличного освещения, обустройство тротуара. Впереди установка скамеек и урн.



Третий этап обновления идет и в парке Молодежный. Кардинально меняется вид аллеи от озера до ул. Ставропольская. На сегодняшний день пешеходная зона выложена плиткой. Производится монтаж освещения, оно будет двухуровневым. Обновляется и входная группа с ул. Ставропольская.



Надо отметить, что оба парка имеют огромную площадь и на их территориях еще остаются участки, требующие обновления. Этим обусловлено решение Самарской губернской Думы, принятое в конце июня, выделить дополнительные средства на благоустройство парков Молодежный и «Воронежские озера» в размере 265 млн рублей.



Всего в 2024 году в Самарской области по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 122 общественных пространства.



Фото предоставлено администрацией г.о. Самара